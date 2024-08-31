Это не означает, что их могут принудительно мобилизовать в армию, однако несет за собой ряд обязанностей. За их нарушение женщину могут оштрафовать.

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Правила учета и мобилизации женщин

Так, в законе о мобилизации указано, что в сентябре, как и раньше, женщины-медики должны стать на воинский учет. Представительницы других профессий могут находиться на учете добровольно.

Мобилизация военнообязанных женщин возможна только на добровольной основе. Это касается всех категорий, в том числе и медиков.

В сентябре военнообязанным женщинам, которые не обновили свои данные в период с 16 мая по 16 июля, на уровне с мужчинами грозит штраф – от 17 до 25 тысяч гривен.

Также добавим, что при определенных условиях женщине могут отказать в подписании контракта, даже несмотря на ее желание. Основания для такого решения следующие:

наличие трех детей;

наличие ребенка с инвалидностью или приемного ребенка до 18 лет;

наличие мужа или родителей с инвалидностью;

если женщина является матерью-одиночкой;

если женщина является студенткой или забронирована на работе.

В новом законопроекте также содержится пункт о внедрении базовой военной подготовки. Для женщин она является добровольной.

Кто должен состоять на воинском учете

Военный учет для женщин обязателен для тех, кто получает медицинское образование, то есть это касается такого ряда профессий:

физическая терапия;

медицинская и психологическая реабилитация;

общественное здоровье;

физическая реабилитация;

промышленная фармацевтика;

фармацевтика;

санитария и экспертиза;

стоматология;

медицина;

медсестринство;

технологии медицинской диагностики и лечения;

биомедицинская инженерия;

биотехнологии и биоинженерия;

профессионалы патологии;

токсикология;

фармакология;

физиологии и эпидемиология.

При этом взятие на учет женщин не означает, что их мобилизуют. Соответствующая информация нужна, чтобы Генштаб понимал количество медиков, находящихся в резерве.