Це не означає, що їх можуть примусово мобілізувати до війська, проте несе за собою низку обов'язків. За їх порушення жінку можуть оштрафувати.
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Правила обліку та мобілізації жінок
Так, у законі про мобілізацію вказано, що у вересні, як і раніше, жінки-медики повинні стати на військовий облік. Представниці інших професій можуть перебувати на обліку добровільно.
Мобілізація військовозобов'язаних жінок можлива лише на добровільній основі. Це стосується всіх категорій, в тому числі й медиків.
У вересні військовозобов'язаним жінкам, які не оновили свої дані в період з 16 травня по 16 липня, на рівні з чоловіками загрожує штраф – від 17 до 25 тисяч гривень.
Також додамо, що за певних умов жінці можуть відмовити у підписанні контракту, навіть попри її бажання. Підстави для такого рішення такі:
- наявність трьох дітей;
- наявність дитини з інвалідністю або прийомної дитини до 18 років;
- наявність чоловіка чи батьків з інвалідністю;
- якщо жінка є матір'ю-одиначкою;
- якщо жінка є студенткою або заброньована на роботі.
У новому законопроєкті також міститься пункт про впровадження базової військової підготовки. Для жінок вона є добровільною.
Хто має перебувати на військовому обліку
Військовий облік для жінок обов'язковий для тих, хто здобуває медичну освіту, тобто це стосується такого ряду професій:
- фізична терапія;
- медична та психологічна реабілітація;
- громадське здоров'я;
- фізична реабілітація;
- промислова фармацевтика;
- фармацевтика;
- санітарія та експертиза;
- стоматологія;
- медицина;
- медсестринство;
- технології медичної діагностики та лікування;
- біомедична інженерія;
- біотехнології та біоінженерія;
- професіонали патології;
- токсикологія;
- фармакологія;
- фізіології та епідеміологія.
При цьому взяття на облік жінок не означає, що їх мобілізують. Відповідна інформація потрібна, аби Генштаб розумів кількість медиків, що перебувають у резерві.