В Сухопутных войсках ВСУ рассказали, какие документы нужны женщинам, чтобы встать на военный учет.

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Какие документы нужны, чтобы стать на военный учет

Чтобы стать на военный учет, женщина должна пройти процедуру регистрации. Эта процедура осуществляется в территориальных центрах комплектования (ТЦК).

Для этого требуются следующие документы:

  • заявление о взятии на учет;
  • паспорт или ID-карта;
  • идентификационный номер;
  • документ о получении специальности/профессии;
  • справка по работе с указанием специальности, по которой женщина работает;
  • свидетельство о рождении детей/документе об опеке;
  • свидетельство о браке;
  • фотографии 3х4.

На женщину в ТЦК должно завести личное дело. После этого военнообязанную должны направить на медкомиссию, которая сделает вывод о пригодности или непригодности к военной службе.

Как происходит прохождение медкомиссии

Да, военнообязанные женщины должны пройти медкомиссию, как и мужчины. Медосмотр проводят следующие врачи: хирург, терапевт, невропатолог, психиатр, офтальмолог, оториноларинголог, стоматолог, дерматолог. Однако кроме этого женщины должны пройти осмотр у гинеколога.

Могут ли мобилизовать беременную женщину

По статье 73 расписания заболеваний согласно Положению о ВЛК, беременные женщины признаются непригодными к военной службе, независимо от срока и течения беременности. В то же время, уже призванные во время мобилизации женщины-военнослужащие имеют право на увольнение со службы в связи с беременностью независимо от течения и срока.