В Сухопутных войсках ВСУ рассказали, какие документы нужны женщинам, чтобы встать на военный учет.

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Справка. С 1 октября на военный учет обязаны стать женщины-медики, то есть врачи, медсестры, стоматологи, акушерки, фармацевты и т.д. в возрасте от 18 до 60 лет.

Какие документы нужны, чтобы стать на военный учет

Чтобы стать на военный учет, женщина должна пройти процедуру регистрации. Эта процедура осуществляется в территориальных центрах комплектования (ТЦК).

Для этого требуются следующие документы:

заявление о взятии на учет;

паспорт или ID-карта;

идентификационный номер;

документ о получении специальности/профессии;

справка по работе с указанием специальности, по которой женщина работает;

свидетельство о рождении детей/документе об опеке;

свидетельство о браке;

фотографии 3х4.

На женщину в ТЦК должно завести личное дело. После этого военнообязанную должны направить на медкомиссию, которая сделает вывод о пригодности или непригодности к военной службе.

Как происходит прохождение медкомиссии

Да, военнообязанные женщины должны пройти медкомиссию, как и мужчины. Медосмотр проводят следующие врачи: хирург, терапевт, невропатолог, психиатр, офтальмолог, оториноларинголог, стоматолог, дерматолог. Однако кроме этого женщины должны пройти осмотр у гинеколога.