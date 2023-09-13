В Сухопутных войсках ВСУ рассказали, какие документы нужны женщинам, чтобы встать на военный учет.
Смотрите также Будут ли выпускать за границу и кто имеет право на отсрочку: все о военном учете женщин
Какие документы нужны, чтобы стать на военный учет
Чтобы стать на военный учет, женщина должна пройти процедуру регистрации. Эта процедура осуществляется в территориальных центрах комплектования (ТЦК).
Для этого требуются следующие документы:
- заявление о взятии на учет;
- паспорт или ID-карта;
- идентификационный номер;
- документ о получении специальности/профессии;
- справка по работе с указанием специальности, по которой женщина работает;
- свидетельство о рождении детей/документе об опеке;
- свидетельство о браке;
- фотографии 3х4.
На женщину в ТЦК должно завести личное дело. После этого военнообязанную должны направить на медкомиссию, которая сделает вывод о пригодности или непригодности к военной службе.
Как происходит прохождение медкомиссии
Да, военнообязанные женщины должны пройти медкомиссию, как и мужчины. Медосмотр проводят следующие врачи: хирург, терапевт, невропатолог, психиатр, офтальмолог, оториноларинголог, стоматолог, дерматолог. Однако кроме этого женщины должны пройти осмотр у гинеколога.
Могут ли мобилизовать беременную женщинуПо статье 73 расписания заболеваний согласно Положению о ВЛК, беременные женщины признаются непригодными к военной службе, независимо от срока и течения беременности. В то же время, уже призванные во время мобилизации женщины-военнослужащие имеют право на увольнение со службы в связи с беременностью независимо от течения и срока.