У Сухопутних військах ЗСУ розповіли, які документи потрібні жінкам, щоб стати на військовий облік.

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Довідка. З 1 жовтня на військовий облік зобов'язані стати жінки-медики, тобто лікарі, медсестри, стоматологи, акушерки, фармацевти тощо віком у віці від 18 до 60 років.

Які документи потрібні, щоб стати на військовий облік

Щоб стати на військовий облік, жінка має пройти процедуру реєстрації. Ця процедура здійснюється у територіальних центрах комплектування (ТЦК).

Для цього потрібні такі документи:

заява про взяття на облік;

паспорт або ID-картка;

ідентифікаційний номер;

документ про здобуття спеціальності/професії;

довідка з роботи із зазначенням спеціальності, за якою жінка працює;

свідоцтво про народження дітей/документ про опіку;

свідоцтво про шлюб;

фотокартки 3х4.

На жінку у ТЦК мають завести особову справу. Після цього військовозобов'язану повинні спрямувати на медкомісію, яка зробить висновок про придатність або непридатність до військової служби.

Як відбувається проходження медкомісії

Так, військовозобов'язані жінки мають пройти медкомісію, як і чоловіки. Медогляд проводять такі лікарі: хірург, терапевт, невропатолог, психіатр, офтальмолог, оториноларинголог, стоматолог, дерматолог. Однак крім цього, жінки мають пройти огляд у гінеколога.