Это в комментарии LIGA.net подтвердил Федор Вениславский – народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

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Мобилизация мужчин 50 – 60 лет

Нардеп подтвердил, что в директиве Командования Сухопутных сил действительно есть положение, которое ограничивает мобилизацию мужчин в возрасте 50 – 60 лет. Вениславский отметил, такой подход – это общая позиция военного руководства.

Соответствующая директива позволяет мобилизовать мужчин 50 – 60 лет исключительно по отдельным мобилизационным распоряжением.

По словам нардепа, после 50 лет призывают только тех, кто имеет дефицитные военно-учетные специальности. Отдельное мобилизационное распоряжение выдает Генштаб ВСУ.

Заметим, что военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продлили еще до 9 ноября. Соответствующие законы президент подписал 7 августа.