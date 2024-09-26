Це в коментарі LIGA.net підтвердив Федір Веніславський – народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

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Мобілізація чоловіків 50 – 60 років

Нардеп підтвердив, що у директиві Командування Сухопутних сил дійсно є положення, яке обмежує мобілізацію чоловіків віком 50 – 60 років. Веніславський наголосив, такий підхід – це загальна позиція військового керівництва.

Відповідна директива дозволяє мобілізовувати чоловіків 50 – 60 років виключно за окремим мобілізаційним розпорядженням.

За словами нардепа, після 50 років призивають тільки тих, хто має дефіцитні військово-облікові спеціальності. Окреме мобілізаційне розпорядження видає Генштаб ЗСУ.

Зауважимо, що воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні продовжили ще до 9 листопада. Відповідні закони президент підписав 7 серпня.