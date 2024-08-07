Це зазначено у картках законів №11433 та №11434. Їх оприлюднено на сайті Верховної ради.

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Продовження воєнного стану та мобілізації

Президент Володимир Зеленський підписав закони щодо продовження терміну дії воєнного стану в Україні, а також продовження строку проведення загальної мобілізації на 90 днів, до 9 листопада 2024 року.

Про це йдеться у картках законопроєктів, які опублікували на сайті ВР.

Зазначимо, що це вже 12 раз в Україні продовжують воєнний стан та загальну мобілізацію.

Нагадаємо, що 8 травня Верховна Рада ухвалила закони про затвердження указів Президента щодо продовження в Україні строку дії воєнного стану та загальної мобілізації з 14 травня на 90 діб, тобто до 11 серпня 2024 року.