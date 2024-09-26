Як розповів посадовець етері Radio NV, подібне рішення можуть розглянути у разі оголошення мобілізації у Росії. За його словами, лунають розмови про побоювання Кремля здійснювати подібні заходи, однак Москва все ж може наважитися на них

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В Україні, ймовірно, знадобиться знизити призовний вік

Доведеться знову переприймати (законопроєкти – 24 Канал), прибирати звідти все те, що ми там залишали – доглядачів, знижувати призовний вік і всі ці речі, якщо Росія надумує збільшити свій контингент,

– заявив Костенко.

За його словами, для досягнення серйозніших цілей, ніж захоплення сіл, військовому керівництву Росії потрібен особовий склад, а зараз вона набирає за місяць приблизну ту ж кількість людей, що й втрачає.

Костенко каже, що Україні вдається набирати стільки людей, аби ледь-ледь протистояти Росії. Тож у разі оголошення мобілізації серед росіян, Києву також доведеться реагувати, це буде "дуже великий виклик".

Він наголосив що владі, зокрема Володимиру Зеленському, потрібно зрозуміти, чи готові вони до таких рішень, які будуть дуже непопулярні. Адже, як каже Костенко, потрібно вже готуватися до відповіді Росії.

Нагадаємо, що в Україні призову підлягають військовозобов'язані у віці від 18 до 60 років, які отримують повістки. При цьому громадяни віком від 18 до 25 років повинні бути готові до військової служби, але мобілізації вони не підлягають.