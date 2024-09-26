Как рассказал чиновник в эфире Radio NV, подобное решение могут рассмотреть в случае объявления мобилизации в России. По его словам, звучат разговоры об опасениях Кремля осуществлять подобные мероприятия, однако Москва все же может решиться на них

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В Украине, вероятно, понадобится снизить призывной возраст вероятно

Придется снова перепринимать (законопроекты – 24 Канал), убирать оттуда все то, что мы там оставляли – смотрителей, снижать призывной возраст и все эти вещи, если Россия надумает увеличить свой контингент,

– заявил Костенко.

По его словам, для достижения более серьезных целей, чем захват сел, военному руководству России нужен личный состав, а сейчас она набирает за месяц приблизительно то же количество людей, что и теряет.

Костенко говорит, что Украине удается набирать столько людей, чтобы едва-едва противостоять России. Поэтому в случае объявления мобилизации среди россиян, Киеву также придется реагировать, это будет "очень большой вызов".

Он отметил, что власти, в частности Владимиру Зеленскому, нужно понять, готовы ли они к таким решениям, которые будут очень непопулярны. Ведь, как говорит Костенко, нужно уже готовиться к ответу России.

Напомним, что в Украине призыву подлежат военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет, которые получают повестки. При этом граждане в возрасте от 18 до 25 лет должны быть готовы к военной службе, но мобилизации они не подлежат.