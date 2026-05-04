В Украине думали над идеей мобилизации в виде лотереи по дате рождения, – источники СМИ

В Украине была идея проводить мобилизацию по принципу лотереи. Но от этого в конце концов отказались.

Об этом сообщило "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники. Журналисты не уточнили, кому может принадлежать эта идея – представителям власти, общественным деятелям или кому-то другому.

Что за идея с мобилизацией как лотереей?

Судя по всему, речь о том, чтобы решать, кого мобилизовать, случайным образом. В материале сказано, что подходы в сфере мобилизации надо менять.

СМИ напомнило, что реформа системы мобилизации была одной из главных задач Михаила Федорова, когда Владимир Зеленский назначил его новым министром обороны в январе 2026 года.

Впрочем, его идеи (Федорова, – 24 Канал) – убрать ТЦК с улиц и переложить всю ответственность на полицию – понимания на Банковой не нашли. "РБК-Украина" слышало и другие, весьма оригинальные концепции реформы, например, проведение лотереи по датам рождения, что-то похожее на практику США во время войны во Вьетнаме. Но в итоге было решено обойтись более консервативным подходом. Как объявил Зеленский, уже в июне начнется повышение выплат украинским военным, будет расширяться контрактная составляющая армии, чтобы в перспективе демобилизовать тех, кто служит уже давно,

– сказано в статье.

Контекст. Материал "РБК-Украина" касается не только мобилизации. Хотя эта тема названа фундаментальным военным вопросом, от которого "Зеленский всегда предпочитал публично дистанцироваться", статья посвящена более широким вопросам. А именно тому, "с каким политическим и военным планом президент подходит к восьмому году своего правления". Ведь 20 мая будет семь лет с момента инаугурации Зеленского.

Как вообще можно проводить мобилизацию в виде лотереи?

Эту идею действительно реализовали во время войны во Вьетнаме. Журналисты 24 Канала подробно изучили этот вопрос еще в январе 2024 года, выпустив статью "Мобилизация через лотерею․ Как это работает в США, подходит ли Украине и кого отправляют на фронт".

Как оказалось, это не чисто американское изобретение. Нечто похожее делали во Франции до революции 1789 года и в Российской империи, когда судьбу определял жребий.

Но в США эти процессы стали наиболее прозрачными и длительными. Все началось в 1863 году, когда в некоторых северных штатах был недобор добровольцев. Жеребьевку провели среди мужчин 20 – 45 лет. Но богатые могли откупиться от призыва, заплатив 300 долларов.

Во время Первой мировой войны процедура выглядела так: секретарь департамента вытаскивал из стеклянного аквариума перемешанные шарики с номерами и объявлял их. Военнообязанный, который имел этот порядковый номер, подлежал призыву на службу. Если его номер не называли, он оставался гражданским до следующей лотереи.

Во времена Второй мировой во время проведения лотереи присутствовал лично президент США Рузвельт. А чиновники тянули жребий с завязанными глазами.

1 декабря 1969 года состоялась самая известная лотерея. США уже воевали во Вьетнаме, а американцы не хотели служить. Лотерею предложили как значительно более справедливый подход, потому что в то время от ее проведения отказались.

Среди новаций было то, что вместо номеров военнообязанных в возрасте от 19 до 26 лет были даты рождения. Конгрессмен из Нью-Йорка Александр Пирни вытащил три даты – 24 апреля, 30 декабря и 14 февраля. Парни, рожденные в этот день, должны были пойти на фронт.

По результатам лотереи в 1970 году призвали всех мужчин с порядковыми номерами до 195-го – это 1,8 миллиона человек.

Формально система SSS (Selective Service System) действует в США до сих пор. В случае применения процедуру должны провести публично.



Что говорили о мобилизационной лотерее в Украине?

В декабре 2023 года бывший министр экономики Тимофей Милованов в фейсбуке рассказал об опыте США, чем возмутил общественную дискуссию. Он заявил, что в лотерее есть конфликт между справедливостью и эффективностью, а правильного решения нет.

В июле 2024 года Владимир Зеленский в интервью колумнистке американского издания The Philadelphia Inquirer Труди Рубин заявил, что против проведения лотереи для мобилизации.

Там, где стоит "выжить" и "лотерея" – у меня нет знака "равно", больше знаков вопроса,

– высказался он тогда.

По словам главы государства, такие методы не этичны в отношении тех, кто на фронте, и не очень справедливы для всех.