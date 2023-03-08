В Калининграде мобилизованные подняли бунт, отказываясь идти в "мясные штурмы"

Мобилизированные из Калининграда взбунтовались и отказываются идти в самоубийственные штурмы. Они заявили, что не хотят быть "мясом".

Мобилизированные калининградцы рассказывают об огромных потерях, наказаниях для "провинившихся" и жалующихся на "донецких". Также они рассказали о случаях суицида среди своих "собратьев". Видео с их жалобами появилось в сети. Об этом пишет 24 Канал.

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На что жалуются оккупанты

В сеть слили видео, как калининградские "мобики" из 1004-го полка жалуются своему командиру. Опубликовавший видеозапись телеграмм-канал уточнил, что этому диалогу предшествовали многочисленные жалобы мобилизованных на командование террористической организации "ДНР" и обращение диктатора Путина.

Тогда к служащим 1004 полка в воинскую часть так называемой "ДНР" приехал командир из Калининграда. Они в подробностях описали ему штурмы, на которых "за неделю гибнет рота". Также мобилизованные начали сетовать, что их отправляют на самоубийственные штурмы, не оказывая поддержки, и разделяют армию на "своих и чужих". Кроме того, они рассказали, что их собратьев сажают в ямы – это импровизационные тюрьмы для тех, кто отказался идти в штурм.

Во время разговора "мобики" называют себя "мясом", прогнозируют, что полягут все в "первом, максимум втором бою", и заявляют, что "донецкие" "сидят нагло, со всей техникой", пока россиян гонят на убой даже без средств связи. Также "мобики" не понимают, "за кого и за что" должны погибать. Они заявили, что лучше сядут в тюрьму на 5, 7, 10 лет и готовы самостоятельно вернуться на территорию России.

Мы, с**а, такие злые после гибели наших товарищей, мы пешком дойдем, на такси поедем. Сражайтесь сами на ***! Будете пытать-е****, потом половина возраста себе укоротите. Вы хотите здесь суицидов? Вы видели здесь лужу крови? Человек не пошел на штурм, нажал на спусковой крючок, потому что понимал, куда идет,

– заявляют "мобики".

Чем закончился бунт российских захватчиков

Во время разговора россияне отказались идти на штурмы. Они требуют перевести его в тероборону, где они и должны служить. Однако командир полка, выслушав жалобы и претензии калининградцев, пришел к выводу, что единственная причина их возмущения состоит в том, что их "недоучили" и выразил убеждение, что их "позиция слаба".

Командир оккупантов сказал, что решение перебросить "мобиков" на оккупированную часть Донецкой области "принято в соответствии с приказом минобороны страны-агрессорки. В результате "бунт" сдулся, как и любые протесты в России. Вместо требований по выводу из зоны боевых "мобики Попросили дать им отдохнуть. Этого не случилось.

Бунт калининградских "мобиков": смотрите видео