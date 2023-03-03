Мобилизированные, которые обращались к Путину с мольбами не бросать их на штурм, почти все погибли

Мобилизированные, которые обращались к Путину и просили не бросать их на штурм, почти все погибли после штурма в Донецкой области. Об этом сообщили их родственники.

Жена одного из мобилизованных рассказала, что ей позвонил по телефону муж и рассказал, что он сейчас находится в госпитале, а от его полка ничего не осталось.

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Мобилизированных послали на штурм в районе Авдеевки

"Известно пока только о двух раненых, остальные либо погибли, либо брошены там в тяжелом положении. Ему дадут только неделю! Потом снова бросят "на передок"", – рассказала жена мобилизованного.

Иркутские чиновники поехали на оккупированные территории в Донецкой области, где военные жаловались на командование. Ранее неподготовленные мобилизованные трижды просили перевести их из штурмовых подразделений в терроборону.

Ранее сообщалось, что иркутских мобилизованных, трижды обращавшихся к президенту России с просьбой перевести их из штурмовых подразделений в терроборону, отправили на штурм в районе Авдеевки Донецкой области.

Обращение мобилизованных из Иркутска к Путину: смотрите видео

Что известно об иркутских мобилизованных

В начале и конце февраля мобилизованные с полка 1439 года записали видео, в которых обратились к российским властям и к Владимиру Путину.

По словам военнослужащих, их незаконно передали в подчинение командованию группировки "ДНР", которая сформировала из них штурмовые подразделения и отправила "на убой".

Третье обращение передали в онлайн-приемную главной военной прокуратуры жены мобилизованных.

По состоянию на 3 марта 2023 года в Украине ликвидировали уже 151 370 захватчиков. Только за прошедшие сутки наши воины уничтожили еще 765 российских оккупантов.