Да, согласно информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, 12 марта российская железная дорога доставила "новобранцам" груз с 5 006 единицами бронежилетов. Однако почти все доставленное снаряжение не пригодно для использования.

К теме Разведка обнародовала личные данные высших командующих российской армией, причастных к войне

Разведка утверждает, что при прибытии груза на бронежилетах оказались существенные повреждения. Да, их ткань практически полностью сгнила, а металлические бронепластины – проржавели.

Обнаруженные документы свидетельствуют, что бронежилеты были сняты с "длительного хранения", где они в течение лет лежали в условиях высокой влажности.

Сейчас эта "защита" физически не способна кого-либо реально защитить,

– пишет разведка.

Мобилизированных россиян обеспечивают списанными бронежилетами / Фото телеграм-канал Главное управление разведки МО Украины

Как на такие поставки отреагировали российские мобилизованные – неизвестно.

Обратите внимание – британская разведка назвала новые города-цели России: смотрите видео