Так, згідно з інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, 12 березня російська залізниця доправила "новобранцям" вантаж із 5 006 одиницями бронежилетів. Однак майже усе доставлене спорядження непридатне до використання.

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Розвідка стверджує, що по прибутті вантажу на бронежилетах виявилися суттєві пошкодження. Так, їхня тканина практично повністю згнила, а металеві бронепластини – проіржавіли.

Знайдені документи засвідчують, що бронежилети було знято з "тривалого зберігання", де вони протягом років лежали в умовах високої вологості.

Наразі цей "захист" фізично не здатен будь-кого реально захистити,

– пише розвідка.

Мобілізованих росіян забезпечують списаними бронежилетами / Фото телеграм-канал Головного управління розвідки МО України

Як на такі постачання відреагували російські мобілізовані – наразі невідомо.

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