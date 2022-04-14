Мовиться про Солодчука Валерія та Дворнікова Олександра. Розвідка здобула їхню біографію, дані паспортів, ІПН та адреси реєстрації.

До теми "Путін каже рівняти все із землею, як до 10 травня ні**я не зробимо": нове перехоплення розвідки

Що відомо про цих воєнних злочинців

Солодчук Валерій Миколайович


Валерій Солодчук / Фото ГУР

Напередодні вторгнення в Україну Путін дав йому звання “генерал-лейтенант”. Солодчук безпосередньо бере участь у відкритому військовому вторгненні в Україну, командує підрозділами 36-ї армії, виділеними до складу угруповання військ “Схід”.

Восени 2014 року та навесні 2015 року керував формуванням на тимчасово окупованій території Донецької області 1 армійського корпусу 12 Командування резерву (надалі Центр територіальних військ, 8 армія) Південного ВО ЗС РФ. Командувач 1 АК.

Дворніков Олександр Володимирович


Олександр Дворніков / Фото ГУР

З 8 квітня 2022 року його призначили командувачем угруповання російських військ, залучених до відкритого військового вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. До цього часу він командував угрупуванням військ “Південь”.

При цьому Дворніков має складний характер і погано ставиться до своїх підлеглих, часто перекладає на них свої "проколи".

Загалом на цього воєнного злочинця вдалося роздобути значно більше даних, зокрема фото та особисті дані членів його сім'ї. Візуально – звичайна військова родина. Ймовірно, вони дуже пишаються своїм статусом, а особливо доньки, які пішли стопами батька. Лише ось цікаво, чи знають вони, до яких звірств причетний їхній тато.


Дворніков з дочками / Фото ГУР


Дворніков з дружиною / Фото ГУР

Покидьки! Без честі, душі та совісті. Жодний бункер не врятує від покарання за тяжкі злочини проти українського народу,
– наголосила пресслужба української розвідки.

Важливо – британська розвідка назвала нові міста-цілі Росії: дивіться відео