Об этом издание пишет со ссылкой на слова собеседников, проживающих в Донецке и Луганске. Они рассказали, какова на практике "мобилизация" от оккупантов.

Читайте также Мужчины на оккупированном Донбассе переодеваются в женщин, чтобы не попасть под "мобилизацию"

Детали о "мобилизации" на Донбассе

На донецкие предприятия 19 февраля поступил приказ о "мобилизации" мужчин. Предпочтение отдавали людям, уже имеющим опыт участия в боевых действиях. На собрание им было выделено только несколько часов. Далее "мобилизованных" вызвали в поле и выдали их сухпаек на несколько суток.

Еда быстро кончилась. Сейчас эти люди просто стоят в поле и ждут неизвестно чего. Никаких приказов никто не дает, а еще начались дожди,

– рассказал собеседник.

В то же время, жительница Луганска на условиях анонимности отметила, что на улицах города очень сложно встретить мужчин. "Кто-то уже мобилизован, а кто-то прячется от призыва у родственников в селах поблизости. Поскольку были случаи, когда забирали людей прямо с улицы", – объяснила женщина.

Кроме того, источники издания отметили, что мужчины до 55 лет не пускаются в Ростовскую область.

"Мобилизация" на оккупированном Донбассе: коротко

Главари боевиков Донбасса 19 февраля объявили о "общей мобилизации населения".

Далее русские наемники организовали специальные патрули, которые посреди улицы забирают людей во вражескую армию. В свои ряды оккупанты берут всех, в частности, людей с заболеваниями, представителей криминалитета, людей пожилого возраста и даже несовершеннолетних.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что действия оккупантов нарушают международные законы о запрете привлекать детей к вооруженным конфликтам.

Кроме того, в сети начали появляться видео, на которых мужчины, чтобы выйти на улицу, переодеваются в женскую одежду.

К теме – мужчины переодеваются в женщин, чтобы избежать "мобилизации": видео "ВО"