Про це видання пише з посиланням на слова співрозмовників, які живуть у Донецьку та Луганську. Вони розповіли, якою на практиці є "мобілізація" від окупантів.

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Деталі про "мобілізацію" на Донбасі

На донецькі підприємства 19 лютого надійшов наказ щодо "мобілізації" чоловіків. Перевагу надавали людям, які вже мали досвід участі у бойових діях. На збори їм виділили тільки кілька годин. Далі "мобілізованих" викликали в поле та видали їх сухпайок на декілька діб.

Їжа швидко закінчилась. Зараз ці люди просто стоять в полі та чекають невідомо чого. Жодних наказів ніхто не дає, а ще почалися дощі,

– розповів співрозмовник.

Водночас жителька Луганська на умовах анонімності зазначила, що на вулицях міста дуже складно зустріти чоловіків. "Хтось вже мобілізований, а хтось ховається від призову у родичів в селах поблизу. Оскільки були випадки, коли забирали людей просто з вулиці", – пояснила жінка.

Крім того, джерела видання зазначили, що чоловіків до 55 років не пускають у Ростовську область.

"Мобілізація" на окупованому Донбасі: коротко

Ватажки бойовиків Донбасу 19 лютого оголосили про "загальну мобілізацію населення".

Далі російські найманці організували спеціальні патрулі, які прямо посеред вулиці забирають людей у ворожу армію. До своїх лав окупанти беруть усіх, зокрема, людей із захворюваннями, представників криміналітету, людей літнього віку та навіть неповнолітніх.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що дії окупантів порушують міжнародні закони про заборону залучати дітей до збройних конфліктів.

Крім того, у мережі почали з'являтися відео, на яких чоловіки, аби вийти на вулицю, перевдягаються у жіночий одяг.

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