Все більше чоловіків на окупованих Росією територіях бояться взагалі виходити з дому. Про це у мережі повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

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Чоловіки на Донбасі намагаються уникнути "мобілізації"

На окупованих територіях українського Донбасу чоловіків призовного віку хапають прямо на вулицях і тягнуть у військкомати, щоб використовувати їх як гарматне м'ясо при можливих бойових діях,

– написав Геращенко.

Він також розповів, що чоловіки, аби уникнути "мобілізації", вдаються навіть до креативних кроків – ходять вулицею перевдягнуті в жіночий одяг. "Якщо Путін вирішить наступати на Донбасі, то вперед пошле не росіян, а ось таких ненавчених українців, які не бажають воювати", – додав радник міністра.

У мережі оприлюднили відео, яке свідчить, що жителі окупованих територій насправді "так сильно" хочуть захищати свої псевдореспубліки, що готові на все, аби не йти воювати.

Чоловіки перевдягаються у жінок, щоб уникнути "мобілізації": відео "ВО"

"Мобілізація" на окупованому Донбасі: що відомо

Ватажки бойовиків Донбасу 19 лютого оголосили про "загальну мобілізацію населення".

Після цього проросійські бойовики організували спеціальні патрулі, які прямо посеред вулиці забирають людей у ворожу армію. До своїх лав окупанти беруть усіх: неповнолітніх, людей із захворюваннями, представників криміналітету, людей літнього віку та навіть неповнолітніх.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що дії окупантів порушують міжнародні закони про заборону залучати дітей до збройних конфліктів.

Текст допису Антона Геращенка:

"На окупованих Росією територіях українського Донбасу чоловіків призовного віку хапають безпосередньо на вулицях і тягнуть до військкоматів, щоб їх використовували як гарматне м'ясо у майбутніх можливих бойових діях.

Все більше чоловіків почали сидіти вдома.

Деякі ходять по вулиці, одягнені в жіночі сукні. Це не жарт і не перебільшення – це реальність!

Якщо Путін вирішить наступати на Донбас, то він не росіян відправлятиме вперед, ось таких ненавчених українців, які не бажають воювати.

Щоб потім, з посмішкою, як вчора, заявити, що на Донбасі йде братовбивча війна".