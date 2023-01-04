Так, один из чмобиков после издевательств со стороны батальона Ахмат повесился в подъезде дома. Об этом сообщили в соцсетях.

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Российский мобик повесился из-за издевательств кадыровцев

Рядом с телом вражеского мобилизованного обнаружили предсмертную записку. В ней оккупант рассказывает своей жене, что кадыровцы грабят и избивают россиян. Более того, он подтвердил, что бойцы прихвостня Путина также насилуют военных.

Мы, русские люди, здесь никто, а правят чеченцы. Они бухают, устраивают произвол, насилуют и пи***т всех, но никто ничего не будет делать. Ксюха, они отжали все бабки, которые ты послала, и сделали со мной кое-что. Пожалуйста, знай, что я сопротивлялся,

– написал мобик.

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Перед тем как повеситься, россиянин оставил предсмертную записку / Фото с твиттера @markito0171

Обратите внимание! В эфире национального телемарафона глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что на временно оккупированных территориях кадыровцы издеваются над обычными российскими военными, которые до мобилизации преимущественно были представителями гражданских профессий.



Кадыровцы чувствуют себя как карательное подразделение, которое может делать все, что угодно, подытожил Гайдай.

Как кадыровцы издеваются над вагнеровцами