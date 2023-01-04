Так, один з чмобіків після знущань з боку батальйону Ахмат повісився у під'їзді будинку. Про це повідомили у соцмережах.

Читайте також З автоматами проти танків: дружини окупантів благають врятувати їхніх чоловіків

Російський мобік повісився через знущання кадирівців

Поруч з тілом ворожого мобілізованого знайшли передсмертну записку. В ній окупант розповідає своїй дружині, що кадирівці грабують і б'ють росіян. Ба більше, він підтвердив, що бійці прихвосня Путіна також ґвалтують військових.

Ми, російські люди, тут ніхто, а правлять чеченці. Вони бухають, влаштовують свавілля, ґвалтують і пи***ть всіх, але ніхто нічого не робитиме. Ксюха, вони віджали всі бабки, які ти надіслала, і зробили зі мною дещо. Будь ласка, знай, що я чинив опір,

– написав мобік.

Читайте також Новий етап війни, саміт миру та мапа Буданова: до чого Україні готуватись у 2023

Перед тим, як повіситися, росіянин залишив передсмертну записку / Фото з твітера @markito0171

Зверніть увагу! В ефірі національного телемарафону очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що на тимчасово окупованих територіях кадирівці знущаються зі звичайних російських військових, які до мобілізації переважно буди представниками цивільних професій.



Кадирівці відчувають себе як каральний підрозділ, який може робити все, що завгодно, підсумував Гайдай.

Як кадирівці знущаються з вагнерівців