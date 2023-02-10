О побеге мобилизованного причитают российские СМИ, сообщает 24 канал. Сообщается, что беглец – 42-летний Алексей из Санкт-Петербурга.

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Захватчик накинул пятками из части, которую оккупанты устроили на территории временно оккупированной Луганской области, еще 8 февраля.

Где сейчас скрывается оккупант – неизвестно. "Товарищам по пакетным перспективам" он заявил, что собирается домой – через Ростовскую область. На дорогу Алексей прихватил с собой АК-74 с боекомплектом.

В настоящее время мобилизованный разыскивается на территории таких областей:

Ростовская;

Белгородская;

Воронежская.

Важно! По состоянию на 10 февраля 2023 г. Генштаб ВСУ сообщил, что ликвидировать удалось уже 135 740 захватчиков. Только за сутки на концерт к Кобзону отправили 730 российских военных.

Какие потери России нужны для победы Украины

Михаил Подоляк рассказал, что для победы Украины нужно, чтобы потери России увеличились в несколько раз.

Для того чтобы Россия проиграла, мы должны увеличить ее потери еще в 3 – 5 раз, тогда это действительно будет шокировать,

– подчеркнул советник главы ОПУ.

Тогда в России начнется новое олимпийское движение "похороним по всей стране максимальное количество людей".