Про втечу мобілізованого голосять російські ЗМІ, повідомляє 24 канал. Повідомляється, що втікач – 42-річний Олексій з Санкт-Петербурга.
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Загарбник накивав п'ятами з частини, яку окупанти влаштували на території тимчасово окупованої Луганської області, ще 8 лютого.
Де наразі переховується окупант – невідомо. "Товаришам по пакетних перспективах" він заявив, що збирається додому – через Ростовську область. На дорогу Олексій прихопив з собою АК-74 з боєкомплектом.
Наразі мобілізованого розшукують на території таких областей:
- Ростовська;
- Бєлгородська;
- Воронезька.
Які втрати Росії потрібні для перемоги України
Михайло Подоляк розповів, що для перемоги України потрібно, аби втрати Росії збільшилися у декілька разів.
Для того, щоб Росія програла, ми маємо збільшити її втрати ще у 3 – 5 разів, тоді це дійсно шокуватиме,
– підкреслив радник очільника ОПУ.
Тоді у Росії розпочнеться новий олімпійський рух "хоронимо по всій країні максимальну кількість людей".