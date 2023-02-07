Ворог буде постійно вчитися – цього неможливо уникнути. Про це 24 Каналу розповів військовий аналітик Олексій Гетьман. Але є деякі нюанси.
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Наш командир групи може самостійно приймати рішення на полі бою
За його словами, коли вагнерівці застосовували штурмові групи, так звані "дев'ятки" і "трійки", вони "мавпували" зовнішній вигляд українських штурмових груп.
Але різниця між їхніми штурмовими групами і нашими у тому, що командир нашої навіть невеликої групи має право на полі бою самостійно приймати тактичні рішення і вони підтримуються командуванням,
– зазначив аналітик.
Він вважає головним, що між такими групами є певний зв'язок, ледь не в режимі онлайн. Командир більш великих підрозділів може бачити всі рухи невеликих підрозділів і може певним чином щось підказувати і коригувати їхню діяльність. До того ж ми використовуємо аеророзвідку.
"Росіяни теж використовують аеророзвідку і теж намагаються робити, так само як ми. Але для того їм потрібно взагалі перебудувати структуру їхніх збройних сил", – наголосив Гетьман.
У окупантів немає мотивації воювати
На його думку, в російській армії сержант і рядовий не мають права щось пропонувати. Не можуть, як український сержант, самостійно викликати вогонь артилерії. У них жорстка, ще пруська вертикаль військової структури. Тому вони можуть "мавпувати" скільки завгодно, але зробити так, як робимо ми, в них не вийде.
Але тут маю уточнити: сержант в українській армії дійсно може викликати вогонь артилерії, коли в цьому є нагальна потреба. Але інколи це може бути не так просто,
– пояснив він.
Щодо російської армії, то їм, на думку Гетьмана, треба змінювати ментальність. У них командири первинної ланки мають погоджувати навіть незначні дії безпосередньо на полі бою з високим керівництвом. І поки все погодять на найвищому рівні, то час вже буде втрачено.
"Тому штурмові групи вагнерівців, маючи велику кількість озброєння, не змогли просунутись, хоч билися пів року", – зазначив він.
Також військовий аналітик звернув увагу на те, що для військовослужбовця потрібна мотивація і бажання щось зробити. А у росіян такої мотивації немає, яка є в українських військових.
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Лізуть, як таргани, зі всіх щілин
Він підкреслив, що чим більше вороги лізуть, тим більше вони зазнають втрати. В решті решт навіть ці 326 тисяч і ще 500 тисяч, які вони намагаються долучити, у них закінчаться.
Ми в день нищимо приблизно один батальйон окупантів. Це дуже потужно. Також знешкоджуємо і техніку: за минулу добу знищили 14 танків, поза минулу добу 11 танків,
– повідомив співрозмовник.
Але він зауважив, що зупиняти ворога буде важко, бо він має велику кількість легкої піхоти – вони лізуть, як таргани зі всіх щілин.
"Давайте будемо відвертими, можливо, нам доведеться якісь позиції залишати для того, щоб зберегти життя людей. Але це не означає, що ми програємо війну і відступаємо. Це нормальна тактика оборони. Навіть якщо нам доведеться відходити, то на заздалегідь підготовлені позиції. Позаду нас вже побудовано 2 – 3 лінії фортифікаційних споруд. І там ми будемо тримати оборону. А це важливо, – наголосив Олексій Гетьман.
Що відомо про наступ окупантів: думки експертів
- Видання FT, посилаючись на неназваного радника ЗСУ, стверджує, що Київ отримав "дуже надійні дані розвідки" про намір Росії розпочати новий наступ. Протягом наступних 10 днів Росія може його розпочати. За даними джерела, наступ може розпочатися в Кремінної і Лимана, де ворог вже кілька тижнів концентрує великі сили.
- Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський вважає, що найімовірніше, окупанти намагатимуться взяти Ізюм, аби відігратися після великої операції ЗСУ. Цей план виглядає найбільш об'єктивним з огляду на ситуації. Він зазначив, що не треба недооцінювати ворога, адже росіяни вкладають у цей удар значний потенціал, розуміючи, що наступного може взагалі не відбутися.
- Аналітики Інституту вивчення війни наголошують, що російські окупанти поспішають розпочати повномасштабний наступ до того, поки в Україну не надійшла західна техніка. Однак самі ж загарбники мало вірять у те, що у них вийде досягнути цілі. Так терорист Ігор Гіркін, заявив, що рішучий російський наступ не буде успішним, доки Росія не мобілізує більше робочої сили, промисловості та економіки.