Ворог буде постійно вчитися – цього неможливо уникнути. Про це 24 Каналу розповів військовий аналітик Олексій Гетьман. Але є деякі нюанси.

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Наш командир групи може самостійно приймати рішення на полі бою

За його словами, коли вагнерівці застосовували штурмові групи, так звані "дев'ятки" і "трійки", вони "мавпували" зовнішній вигляд українських штурмових груп.

Але різниця між їхніми штурмовими групами і нашими у тому, що командир нашої навіть невеликої групи має право на полі бою самостійно приймати тактичні рішення і вони підтримуються командуванням,

– зазначив аналітик.

Він вважає головним, що між такими групами є певний зв'язок, ледь не в режимі онлайн. Командир більш великих підрозділів може бачити всі рухи невеликих підрозділів і може певним чином щось підказувати і коригувати їхню діяльність. До того ж ми використовуємо аеророзвідку.

"Росіяни теж використовують аеророзвідку і теж намагаються робити, так само як ми. Але для того їм потрібно взагалі перебудувати структуру їхніх збройних сил", – наголосив Гетьман.

У окупантів немає мотивації воювати

На його думку, в російській армії сержант і рядовий не мають права щось пропонувати. Не можуть, як український сержант, самостійно викликати вогонь артилерії. У них жорстка, ще пруська вертикаль військової структури. Тому вони можуть "мавпувати" скільки завгодно, але зробити так, як робимо ми, в них не вийде.

Але тут маю уточнити: сержант в українській армії дійсно може викликати вогонь артилерії, коли в цьому є нагальна потреба. Але інколи це може бути не так просто,

– пояснив він.

Щодо російської армії, то їм, на думку Гетьмана, треба змінювати ментальність. У них командири первинної ланки мають погоджувати навіть незначні дії безпосередньо на полі бою з високим керівництвом. І поки все погодять на найвищому рівні, то час вже буде втрачено.

"Тому штурмові групи вагнерівців, маючи велику кількість озброєння, не змогли просунутись, хоч билися пів року", – зазначив він.

Також військовий аналітик звернув увагу на те, що для військовослужбовця потрібна мотивація і бажання щось зробити. А у росіян такої мотивації немає, яка є в українських військових.

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Лізуть, як таргани, зі всіх щілин

Він підкреслив, що чим більше вороги лізуть, тим більше вони зазнають втрати. В решті решт навіть ці 326 тисяч і ще 500 тисяч, які вони намагаються долучити, у них закінчаться.

Ми в день нищимо приблизно один батальйон окупантів. Це дуже потужно. Також знешкоджуємо і техніку: за минулу добу знищили 14 танків, поза минулу добу 11 танків,

– повідомив співрозмовник.

Але він зауважив, що зупиняти ворога буде важко, бо він має велику кількість легкої піхоти – вони лізуть, як таргани зі всіх щілин.

"Давайте будемо відвертими, можливо, нам доведеться якісь позиції залишати для того, щоб зберегти життя людей. Але це не означає, що ми програємо війну і відступаємо. Це нормальна тактика оборони. Навіть якщо нам доведеться відходити, то на заздалегідь підготовлені позиції. Позаду нас вже побудовано 2 – 3 лінії фортифікаційних споруд. І там ми будемо тримати оборону. А це важливо, – наголосив Олексій Гетьман.

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