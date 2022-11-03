Подкуп засчитан: Путин "наградил" контрактников и мобилизованных кругленькой выплатой

Российский диктатор решил "мотивировать" своих захватчиков на войну против украинцев. Путин приказал выплатить мобилизованным и контрактникам по 195 тысяч рублей.

Президент России подписал соответствующий указ. Согласно ему, "мобики" и контрактники получат единовременную выплату – 195 тысяч рублей, то есть около 3 тысяч долларов.

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Впрочем, выплатят ли российским военным эти деньги – еще вопрос. Раньше мобилизованные жаловались, что им не выплачивают обещанные вознаграждения. В сети, кстати, появилось фото путинского указа.

Путинский указ / Фото из телеграм-каналов:

Мобилизированным не платят обещанного

Путин еще раньше обещал, что ежемесячное пособие для мобилизованных будет составлять 195 тысяч рублей. В российском правительстве предлагали установить единовременные выплаты такого размера. Однако среди мобилизованных россиян все больше разговоров, что им не платят. Например, около сотни мобилизованных из Чувашии объявили о протесте из-за того, что им не дали обещанные деньги. Успокаивать митингующих традиционно пришли силовики и "омоновцы".

Кроме того, мобилизованные жалуются на плохие условия содержания и проблемы с обмундированием.

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