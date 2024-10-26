В четверг, 24 октября, в Ивано-Франковске собака в городском парке напала на лебедя на островке посреди озерца. Тогда полиция составила на 27-летнего владельца животного протокол, ведь тот выгуливал пса без поводка. Мужчина вынужден заплатить штраф и компенсировать парку потерю лебедя, который стоил более 14 тысяч гривен.

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Мобилизовали после "промаха" пса

Эта история вызвала большое возмущение в обществе. В тот же день, когда произошел инцидент, мэр города Руслан Марцинкив в эфире ТРК "Вежа" рассказал, что владельца собаки мобилизовали в армию.

"Этот человек был уклонистом. Он сегодня попал в ряды ВСУ",

– сообщил чиновник.

К слову, в "Центре развития города и рекреации" говорят, что неоднократно делали этому мужчине замечания из-за нарушения правил выгула собак, но он реагировал агрессивно.

Напомним, что в Киеве задержаны 3 должностных лица Голосеевского РТЦК и 3 гражданских, которые помогли уклониться от мобилизации более 1000 человек.