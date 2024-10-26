У четвер, 24 жовтня, в Івано-Франківську собака у міському парку напав на лебедя на острівці посеред озерця. Тоді поліція склала на 27-річного власника тварини протокол, адже той вигулював пса без повідця. Чоловік вимушений сплатити штраф і компенсувати парку втрату лебедя, який коштував понад 14 тисяч гривень.

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Мобілізували після "промаху" пса

Ця історія викликала велике обурення у суспільстві. Того ж дня, коли стався інцидент, мер міста Руслан Марцінків в етері ТРК "Вежа" розповів, що власника собаки мобілізували до війська.

"Ця людина була ухилянтом. Вона сьогодні потрапила до лав ЗСУ",

– повідомив чиновник.

До слова, у "Центрі розвитку міста та рекреації" кажуть, що неодноразово робили цьому чоловікові зауваження через порушення правил вигулу собак, але він реагував агресивно.

Нагадаємо, що у Києві затримано 3 посадовців Голосіївського РТЦК та 3 цивільних, які допомогли ухилитися від мобілізації понад 1000 чоловікам.