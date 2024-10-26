Як повідомляє поліція, 46-річний ужгородець створив бізнес на ухилянтах. До співпраці він залучив 53-річного чоловіка та ще двох виконавців, один із яких неповнолітній.

Дивіться також Придбав авто спеціально для "спецоперації": у ДБР розповіли цікаві деталі втечі Дмитрука

Як працювала схема переправки ухилянтів за кордон

Встановлено, що зловмисники за 10 тисяч доларів переправляли своїх клієнтів міжнародним потягом "Чоп – Будапешт" в обхід офіційних проходжень прикордонного та митного контролів.

Усе відбувалося так: неповнолітній хлопець мав пройти митний та прикордонний контролі і після того, як потяг вирушить з міжнародної станції, — відчинити двері попередньо обумовленого вагона. Надалі військовозобов’язаний клієнт, мав на ходу заскочити до потягу. У цьому йому допомагав інший виконавець.

Поліцейські довідалися, що зловмисники планують відправити за цією схемою чергового військовозобов’язаного та у ході контролю за вчиненням злочину впіймали фігурантів "на гарячому".

У підозрюваних вилучили 10 тисяч доларів, які вони встигли отримали за незаконні послуги.

Наразі організатора і спільника затримали, їм повідомили про підозри. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру виконавцям.

Спільників, які займалися переправкою ухилянтів, затримали / Фото поліція

До слова, нещодавно прикордонники затримали чоловіка, що намагався незаконно перетнути кордон, пред'явивши фальшиві свідоцтва про народження дітей.