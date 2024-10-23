26-річний уродженець Вінничини намагався перетнути кордон України з Польщею із трьома фіктивними свідоцтвами про народження дітей. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

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Деталі затримання "багатодітного батька"

Ситуація трапилася у пункті пропуску "Шегині". Чоловік розповів, що, нібито, в Німеччині в нього народилася трійня і зараз через стан здоров'я діти перебувають в інкубаторах.

Спочатку чоловік розповів, що мама дітей перебуває за кордоном, разом з дітьми. Коли ж його запитали, як вийшло так, що жінка по базі даних перебуває в Україні, то розповів, що через післяпологову депресію вона повернулась в Україну,

– розповідає Державна прикордонна служба.

Після перевірки даних, прикордонники з'ясували, що жінка справді виїжджала за кордон у першій половині липня, але за кілька днів знову повернулася в Україну.

У кожному свідоцтві виявили ознаки підробки, зокрема печатки, що були нанесені струменевим друком. Прикордонники передали чоловіка співробітникам Нацполіції та повідомили про виявлення ознак можливого кримінального правопорушення.