Об этом мэр столицы сообщил на пленарном заседании сессии Киевского городского совета 30 января.

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"Я инициирую увеличение выплаты единовременной материальной помощи для мобилизованных киевлян с 30 тысяч гривен до 50 тысяч гривен. Мы предусмотрим эти средства в программе "Защитник Киева", – сообщил Виталий Кличко.

Также Киевсовет принял решение о повышении суммы помощи младшему медицинскому персоналу учреждений здравоохранения столицы, которые оказывают медицинскую и/или реабилитационную помощь.

Напомню, они получают ежемесячно от города 2 тысячи гривен. Мы же предлагаем увеличить выплату до 3 тысяч гривен,

– отметил Виталий Кличко.

Ранее сообщалось, что Киевсовет проголосовал за выделение из бюджета города более 5 миллиардов гривен на поддержку Сил обороны. Эти средства направят на программу "Защитник Киева", на социальную защиту ветеранов и субвенцию в госбюджет для обеспечения мероприятий по обороне, сообщил во время сессии Виталий Кличко.