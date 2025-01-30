Про це мер столиці повідомив на пленарному засіданні сесії Київської міської ради 30 січня.

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"Я ініціюю збільшення виплати одноразової матеріальної допомоги для мобілізованих киян із 30 тисяч гривень до 50 тисяч гривень. Ми передбачимо ці кошти у програмі "Захисник Києва", – повідомив Віталій Кличко.

Також Київрада ухвалила рішення про підвищення суми допомоги молодшому медичному персоналу закладів охорони здоров’я столиці, які надають медичну та/або реабілітаційну допомогу.

Нагадаю, вони отримують щомісячно від міста 2 тисячі гривень. Ми ж пропонуємо збільшити виплату до 3 тисяч гривень,

– зазначив Віталій Кличко.

Раніше повідомлялося, що Київрада проголосувала за виділення з бюджету міста понад 5 мільярдів гривень на підтримку Сил оборони. Ці кошти спрямують на програму "Захисник Києва", на соціальний захист ветеранів та субвенцію до держбюджету для забезпечення заходів з оборони, повідомив під час сесії Віталій Кличко.