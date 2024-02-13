Об этом сообщил начальник службы по связям с общественностью Полтавского ТЦК и СП Роман Истомин во время брифинга. Он пояснил, что военный учет делят на несколько категорий, передает 24 Канал.

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Как работает воинский учет

Истомин объяснил, что сейчас весь воинский учет делят на три категории:

учет призывников,

учет военнообязанных,

учет резервистов.

Так, к примеру, юноши, которым исполнилось 17 лет становятся на воинский учет и получают приписное удостоверение. Его необходимо получить для призыва на военную службу. Юноши попадают в учет призывников, но вместе с тем во время действия военного положения призыва на срочную службу нет, но и процесс приписки не отменяли.

Почему не призывают мужчин до 27 лет

Истомин объяснил, что на воинский учет берут мужчин от 27 лет. Принимает решение о переводе с воинского учета призывников к военнообязанным призывная комиссия.

В ТЦК заметили, что военнообязанные от 27 лет должны явиться в ТЦК. Там создается медицинская комиссия, которая должна определить, пригоден ли человек к службе по состоянию здоровья. Так, если ВВК принимает решение о пригодности к военной службе, то мужчину переводят на воинский учет военнообязанных.

И только в 27 лет он может быть мобилизован, по крайней мере согласно действующему законодательству. По контракту он может призываться раньше, с 21 года. Но именно по мобилизации только в 27 лет он вообще попадает в учет, откуда призывают по мобилизации. До этого не могут призвать по мобилизации физически, потому что его нет в этом учете,

– подчеркнул Истомин.

Стоит заметить, что сейчас правительство рассматривает новый законопроект о мобилизации. В нем предлагают снизить призывной возраст до 25 лет. Законопроект приняли в первом чтении, однако в него еще будут вносить правки.