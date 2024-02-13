Про це повідомив начальник служби зв'язків із громадськістю Полтавського ТЦК та СП Роман Істомін під час брифінгу. Він пояснив, що військовий облік ділять на кілька категорій, передає 24 Канал.

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Як працює військовий облік

Істомін пояснив, що наразі весь військовий облік ділять на три категорії:

облік призовників,

облік військовозобов'язаних,

облік резервістів.

Наприклад, юнаки, яким виповнилося 17 років, стають на військовий облік та отримують приписне посвідчення. Його потрібно отримати для призову на військову службу. Юнаки потрапляють до обліку призовників, водночас під час дії воєнного стану призову на строкову службу немає, але й процес приписки не скасовували.

Чому не призивають чоловіків до 27 років

Істомін пояснив, що на військовий облік беруть чоловіків від 27 років. Ухвалює рішення про переведення призовників із військового обліку до військовозобов'язаних призовна комісія.

У ТЦК зауважили, що військовозобов'язані від 27 років повинні з'явитися до ТЦК. Там створюється медична комісія, яка має визначити, чи придатний чоловік до служби за станом здоров'я. Зокрема, якщо ВЛК ухвалює рішення про придатність до військової служби, то чоловіка переводять на військовий облік військовозобов'язаних.

І лише у 27 років він може бути мобілізований, принаймні згідно з чинним законодавством. За контрактом він може призиватися раніше, з 21 року. Але саме за мобілізацією лише у 27 років він взагалі потрапляє в облік, звідки призивають за мобілізацією. До цього не можуть закликати за мобілізацією фізично, тому що його немає у цьому обліку,

– наголосив Істомін.

Варто зауважити, що наразі уряд розглядає новий законопроєкт про мобілізацію. У ньому пропонують знизити призовний вік до 25 років. Законопроєкт ухвалили в першому читанні, однак до нього ще вноситимуть правки.