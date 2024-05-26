В частности, закон предусматривает, можно ли мобилизовать людей с инвалидностью. Ведь там прописано, что мужчины призывного возраста должны обновить данные в течение 60 дней с 18 мая 2024 года.

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Могут ли мобилизовать мужчин с 3 группой инвалидности

Статья 23 нового закона о мобилизации предусматривает, что призыву на военную службу по мобилизации не подлежат военнообязанные, которые:

признаны в установленном порядке лицами с инвалидностью;

в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии, временно непригодны к военной службе по состоянию здоровья на срок 6 – 12 месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии).

Однако такие люди могут мобилизоваться добровольно по собственному желанию, подписав контракт.

Какие военнообязанные с инвалидностью должны пройти ВВК

Новый закон предусматривает, что мужчины с 18 до 50 лет, которые впервые получили инвалидность 2 или 3 группы после 24 февраля 2022 года и до вступления в силу закона о мобилизации, должны пройти проверку решений медико-социальной экспертной комиссии.

Однако не будут снова проверять военнообязанных мужчин с инвалидностью, которые:

имеют инвалидность II и III групп в порядке повышения или уменьшения группы инвалидности,

получили инвалидность также/или по результатам заболеваний, ранений (травм, контузий, увечий), полученных во время защиты Отечества,

имеют инвалидность из-за отсутствия конечностей (кистей рук, стоп ног, одного из парных органов),

имеют онкологические болезни, интеллектуальные нарушения или психрасстройства, церебральный паралич, паралитические синдромы из-за инвалидности с детства.

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Что говорят о повторной ВВК в Минобороны

В мае представитель Министерства обороны Дмитрий Лазуткин рассказал в эфире телемарафона, что в случае, если у многих мужчин призывного возраста инвалидность не подтвердится, то на это обратит внимание полиция.

Однако в министерстве не надеются на большой призывной потенциал этих людей.

О том, что там огромный мобилизационный потенциал, наверное, об этом говорить не приходится. Какой-то процент можно будет привлечь к службе в Силах обороны, но, прежде всего, мне кажется, что надо мотивировать тех, кто готов и тех, кто сомневается, но понимает потребность защищать Родину,

– заверил представитель министерства.

Стоит также добавить, что в Министерстве здравоохранения призвали пока самостоятельно не появляться на повторный медосмотр всем, кому был установлен статус инвалидности после 24 февраля 2024 года.

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