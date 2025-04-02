Основанием для исключения с воинского учета является степень тяжести болезни, а не сам диагноз. Так, мобилизация мужчин с гипертонией III степени не проводится, если есть необратимые структурные поражения органов, передает 24 Канал.

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Когда можно получить отсрочку от мобилизации с гипертонией

Гипертонию 3 степени диагностируют при давлении 180/110 мм рт. ст. и более. Мужчины с гипертонией могут получить отсрочку от мобилизации, если они имеют следующие нарушения:

симптоматические артериальные гипертензии при наличии ассоциированных состояний;

гипертония 3 степени, которая не корректируется предельно допустимыми дозами препаратов;

гипертония 3 степени с инфарктом миокарда, инсультом, сосудистой деменцией, хронической гипертензивной энцефалопатией III стадии;

кровоизлияния в сетчатке с отеком диска зрительного нерва;

постоянная форма фибрилляции предсердий;

аневризма аорты;

стеноз магистральных артерий более 50%.

Если гипертония III степени диагностирована без тяжелых необратимых структурных поражений органов, то отсрочка не предоставляется. Мужчину могут призвать для службы в частях обеспечения, ТЦК, медицинских и логистических подразделениях, учебных центрах, вузах, войсках связи.

Диагноз "гипертония II" степени ставится случае регулярного повышения давления до уровня 160-179/100-109 мм рт. ст. Такие мужчины признаются годными, но лишь для некоторых специальностей. Они тоже могут служить в воинских частях обеспечения и других тыловых подразделениях.

Диагноз "гипертония I степени" могут поставить при значениях 140-159/90-99 мм рт. ст. Такие мужчины признаются годными для службы в любых частях.