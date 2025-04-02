Підставою для виключення з військового обліку є ступінь важкості хвороби, а не сам діагноз. Так, мобілізація чоловіків з гіпертонією III ступеня не проводиться, якщо є незворотні структурні ураження органів, передає 24 Канал.

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Коли можна отримати відстрочку від мобілізації з гіпертонією

Гіпертонію 3 ступеня діагностують при тиску 180/110 мм рт. ст. і більше. Чоловіки з гіпертонією можуть отримати відстрочку від мобілізації, якщо вони мають такі порушення:

симптоматичні артеріальні гіпертензії за наявності асоційованих станів;

гіпертонія 3 ступеня, яка не коригується гранично допустимими дозами препаратів;

гіпертонія 3 ступеня з інфарктом міокарда, інсультом, судинною деменцією, хронічною гіпертензивною енцефалопатією III стадії;

крововиливи в сітківці з набряком диска зорового нерва;

постійна форма фібриляції передсердь;

аневризма аорти;

стеноз магістральних артерій понад 50%.

Якщо гіпертонію III ступеня діагностовано без важких незворотних структурних уражень органів, то відстрочка не надається. Чоловіка можуть призвати для служби в частинах забезпечення, ТЦК, медичних і логістичних підрозділах, навчальних центрах, вишах, військах зв'язку.

Діагноз "гіпертонія II" ступеня ставиться разі регулярного підвищення тиску до рівня 160-179/100-109 мм рт. ст. Такі чоловіки визнаються придатними, але лише для деяких спеціальностей. Вони теж можуть служити у військових частинах забезпечення та інших тилових підрозділах.

Діагноз "гіпертонія I ступеня" можуть поставити при значеннях 140-159/90-99 мм рт. ст. Такі чоловіки визнаються придатними для служби в будь-яких частинах.