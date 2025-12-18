Связь и интернет без света: готова ли Украина к блэкаутам и сколько часов работает сеть
После регулярных атак на энергетику и прицельных разрушений телеком-объектов украинская связь оказалась в режиме постоянного испытания: сети должны работать именно во время отключений и после ударов. Заместитель министра цифровой трансформации по развитию цифровой инфраструктуры Станислав Прибытько в интервью 24 Каналу описывает эту трансформацию через очень конкретные вещи – автономность базовых станций, переход фиксированного интернета на xPON и скорость восстановления узлов.
По его оценке, мобильные операторы существенно повысили устойчивость сетей: на сегодня 100% базовых станций имеют резервное питание на 4 – 6 часов, 92% – усиленные АКБ с работой до 6 – 8 часов, а 26% – генераторы. В то же время в прифронтовых регионах остаются самые болезненные пробелы: из-за ударов и недоступности локаций было разрушено более 4000 базовых станций и четверть всех интернет-сетей.
Параллельно государство привязывает развитие покрытия к условиям лицензий и выделяет приоритеты для расширения сетей, а в перспективе готовит пилоты 5G. Все это дополняется спутниковыми решениями как "скорой помощью" там, где наземная инфраструктура не выдерживает или не успевает восстанавливаться.
Читайте также Почему тарифы растут и будет ли связь во время блэкаутов: большое интервью CEO Киевстара Александра Комарова
Автономность сетей: как стало лучше, чем во время зимы 2022 – 2023?
Прибытько подчеркивает, что последние отключения стали тестом, который показал разницу с 2022 годом: мобильная инфраструктура сейчас выдерживает более долгое обесточивание благодаря резервному питанию и частичной генераторизации. Отдельной проблемой остаются прифронтовые области, где разрушения сочетаются с невозможностью оперативного доступа ремонтных бригад.
Станислав Прибытько / Фото Минцифры
Последние волны блэкаутов показали: телеком гораздо выносливее, чем два года назад,
– отмечает Прибытько.
В фиксированном сегменте он связывает устойчивость с переходом на xPON, который дал интернету шанс работать не часами, а днями – при условии резервного питания у самого абонента. Во время блэкаутов xPON демонстрирует работу более 72 часов при наличии резервного питания у абонента.
Восстановление мобильной связи в Припяти / Фото Минцифры
Покрытие "вне карты" и приоритет дорог
В отдаленных общинах, где стабильного 3G/4G до сих пор не хватает, государство, по словам Прибытько, давит не лозунгами, а условиями лицензий. Операторы, которые в 2024 году приобрели новый радиочастотный спектр, получили требование двигаться к покрытию большинства населения и ключевых маршрутов – и это должно подтянуть те населенные пункты, что долго оставались на периферии внимания.
В 2024 году они приобрели новый радиочастотный спектр с четким требованием: покрыть не менее 90% населения Украины, международные и национальные автодороги качественной связью.
Отдельной линией он называет качество связи в дороге – как вопрос безопасности и базовой цифровой доступности, а также добавляет в приоритеты приграничные территории: "Для нас важно, чтобы люди оставались онлайн в дороге: могли воспользоваться навигацией, работать, вызвать экстренные службы или выйти на видеосвязь без "провалов".
Состояние базовой станции после российского вторжения в пригороде Киева / Фото Минцифры
Восстановление после ударов и спутник как вспомогательное звено
Механика восстановления, по описанию Прибытько, держится на быстрой приоритезации: первыми должны оживать узлы, критические для медицины, инфраструктуры и плотной жилой застройки. В прифронтовых регионах все упирается не только в масштабы разрушений, но и в физическую возможность допустить ремонтные бригады – в качестве примера он приводит Сумскую область, где часть базовых станций остается недоступной из-за близости к границе.
Решения принимаются очень быстро: приоритет – те узлы, от которых зависит работа больниц, критической инфраструктуры или крупных жилых районов.
Отдельно чиновник объясняет, что для ускорения работ государство снимает регуляторные "узлы" – от землепользования до согласований – чтобы строительство и восстановление не растягивались на годы.
Восстановление в Бородянке / Фото Минцифры
Чтобы восстановление происходило быстрее, государство системно убирает бюрократические барьеры: упрощает получение аренды земли для новых башен, убирает бюрократические согласования и обеспечивает операторам поддержку там, где они физически не могут действовать сами.
В ситуациях, когда наземные каналы разрушены или перебиты, он описывает спутниковые решения как мостик на время ремонта: Starlink использовали для быстрого восстановления связи после деоккупации Херсона, а также как временную замену оптики для отдельных базовых станций в Буче/Ирпене и Бородянке. Также он вспоминает ремонт в Припяти, где антенны были расстреляны, а наземное оборудование взорвано, но мобильную связь вернули после оперативных работ Киевстара.
К теме Киевстар запустил SMS-связь через спутники Starlink: что это такое и как пользоваться
Какова готовность к блэкаутам?
Говоря о подготовке населения к длительным отключениям, Прибытько сводит рекомендации к практике: перейти на xPON там, где это возможно, и иметь резервное питание для домашнего интернета. Он также приводит изменение поведения пользователей осенью на фоне новых атак по энергетике – спрос на xPON у провайдеров резко вырос.
Самый действенный способ оставаться онлайн во время обесточиваний – перейти на технологию домашнего интернета xPON.
По словам Прибытько, "точкой минимума" для большинства домохозяйств могут быть павербанк или UPS: даже простые решения способны держать интернет часами, а в сочетании с xPON – дольше.
Даже обычный павербанк может держать интернет 8 – 12 часов, а в комбинации с xPON – обеспечивать доступ к сети более суток.
5G: пилоты вместо массового запуска
По 5G Прибытько фиксирует границу, которую страна не может переступить во время военного положения: национальное внедрение он называет невозможным до завершения военного положения из-за необходимости дополнительных исследований с военными. Зато уже запланирована траектория пилотов: Львов в конце 2025 года, в начале 2026-го – Бородянка, далее – Харьков, а после них – центр Киева и Одесса.
Национальное внедрение 5G пока невозможно из-за необходимости дополнительных исследований с военными, которые можно выполнить только после завершения военного положения.
Регуляторную часть он описывает как согласованную работу между НКЭК, Минцифрой и другими службами, где вопрос безопасности частот отдельно оценивает Управление РЭБ Вооруженных Сил. Дальнейшие механизмы защиты сетей и данных, по его словам, должны нарабатываться постепенно и в пределах реальных возможностей страны во время войны.
С регуляторной стороны процесс проходит слаженно: НКЭК, Минцифра и другие службы быстро согласовывают необходимые решения.
Читайте также Угроза радиации в Чернобыле из-за "Шахедов": какая ситуация на ЧАЭС, что говорят эксперты и МАГАТЭ
Что с роумингом и киберустойчивостью?
Среди структурных решений, которые, по логике Прибытько, "перепрошили" отрасль под войну, он выделяет национальный роуминг, ускорение строительства базовых станций и стратегическое планирование до 2030 года. Нацроуминг сперва запускали для оккупированных и деоккупированных территорий, а пиковым показателем он называет 1,5 миллиона пользователей в месяц.
Одно из важнейших обновлений в сфере связи произошло в 2022 году – это запуск национального роуминга.
Говоря о будущей устойчивости, он отдельно упоминает киберугрозы на примере атаки на "Киевстар" в декабре 2023 года, после которой оператор восстановил связь за несколько дней несмотря на масштабные разрушения виртуальной инфраструктуры. Параллельно он приводит пример инфраструктурного "страхования" в виде новой подводной кабельной системы Kardesa, которую Vodafone Group и Vodafone Украина строят через Черное море, с планом первого выхода кабеля в Болгарии в 2027 году.
Атака российских хакеров на "Киевстар" в декабре 2023 года это четко показала: хакеры вызвали сбой связи для миллионов людей и уничтожили до 70% виртуальной инфраструктуры. Сейчас же, по словам Прибытько, отрасль демонстрирует устойчивость и способность адаптироваться, обеспечивая связь даже в самых сложных условиях.
Частые вопросы
Как украинские мобильные операторы повысили устойчивость своих сетей?
Мобильные операторы существенно повысили устойчивость сетей – все базовые станции имеют резервное питание на 4 – 6 часов, 92% оборудованы АКБ, которые работают до 6 – 8 часов, а 26% имеют генераторы. Это позволяет поддерживать связь даже во время отключений электроэнергии.
Какие меры принимаются для восстановления связи в прифронтовых регионах?
Восстановление связи в прифронтовых регионах базируется на быстрой приоритезации - первыми восстанавливаются узлы, критические для медицины и инфраструктуры. Правительство также упрощает бюрократические процедуры для ускорения работ, снимая регуляторные барьеры, такие как согласование землепользования.
Какова роль спутниковых решений в обеспечении связи во время отключений?
Спутниковые решения, такие как Starlink, используются как временный мостик для восстановления связи, когда наземные каналы разрушены. Они обеспечивают быстрое восстановление связи после деоккупации, как это было в Херсоне, и служат временной заменой оптики в отдельных базовых станциях.
Какие приоритеты определены для развития мобильного покрытия в Украине?
Государство привязывает развитие покрытия к условиям лицензий, требуя от операторов покрыть не менее 90% населения Украины, международные и национальные автодороги качественной связью. Особое внимание уделяется приграничным территориям и ключевым маршрутам, чтобы обеспечить непрерывную связь для населения даже в отдаленных общинах.
Какие технологические изменения помогли повысить автономность интернет-сетей в Украине?
Технологические изменения, в частности переход на xPON, существенно повысили автономность интернет-сетей в Украине. Благодаря этой технологии интернет может работать днями во время отключений электроэнергии, если у абонента есть резервное питание. Это позволяет сетям функционировать более 72 часов в условиях блэкаутов - при наличии резервного питания у самого пользователя.