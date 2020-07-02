Миллионы украинцев не могут воспользоваться своим законным правом проголосовать на выборах. Часто причиной этого является именно место проживания людей – они живут не по тому адресу, который указан официально.

О том, насколько мобильными являются украинские избиратели – читайте в материале "Выборы наизнанку" на 24 канале.

Обратите внимание Инклюзивность на выборах, или Когда голосуют не все: как это работает в Украине

Согласно закону, избиратели в Украине должны голосовать там, где они зарегистрированы. Но дело в том, что:

более 3 миллионов украинцев – не проживают по зарегистрированному адресу;

украинцев – не проживают по зарегистрированному адресу; 1,5 миллиона – внутренне перемещенные;

– внутренне перемещенные; 700 тысяч украинцев – живут без регистрации.

Подытоживая, проблема проголосовать может быть актуальной для 5,5 миллионов украинцев. Игнорировать такое количество избирателей нельзя. Поэтому государство должно придумать способ, как обеспечить избирательную мобильность для своих граждан. Способ этот должен быть достаточно простым, чтобы не отбить желание идти на выборы, но и достаточно сложным, чтобы избежать злоупотреблений.



Более 5 миллионов украинцев имеют проблему с голосованием / Фотоскриншот с видео

Исторические открепительные талоны

Апогеем голосования стали открепительные талоны во время исторической президентской кампании в 2004 году. Тогда открепительные талоны стали одним из крупнейших нарушений, которые существенно повлияли на результаты и из-за массового голосования было проведено повторный 2 тур.

Как это работало? Открепительный талон можно было взять на своем участке и с ним идти голосовать на любой другой. Злоупотребляя такой возможностью, за провластного кандидата Януковича организовывали целые автобусы с избирателями. Они с пачками фальшивых открепительных ездили голосовать от участка к участку.

ЦИК так и не обнародовала количества выданных тогда открепительных удостоверений и количества избирателей, которые благодаря удостоверениям проголосовали. По оценкам экспертов, это сотни тысяч граждан. Были участки, где по открепительным талонам голосовал каждый третий. Открепительные талоны после этих выборов отменили. Злоупотреблять стало сложнее, но попытки были еще.

Открепительный талон / Государственная архивная служба

Теперь для того, чтобы проголосовать не по месту жительства есть 2 выхода:

изменить место голосования (на один раз);

изменить избирательный адрес (на долгий срок).

Чем это отличается – читайте дальше.

Изменение места голосования

У украинцев есть право на одноразовую смену места голосования. Однако люди обычно ждут последних дней, чтобы это сделать, а потом все вместе идут в отделы ведения реестра и "отрываются на полную": очереди, крики, многочасовые ожидания.



Очередь на смену места голосования / Фото Укринформ

Однако в декабре 2019 года ЦИК заявила, что теперь подавать заявление на смену места голосования можно онлайн. Кроме этого, теперь на выборы президента Украины избиратели смогут изменить место голосования сразу на 2 тура.

Изменение избирательного адреса

Несправедливо ограниченными недавно были и избирательные права внутренне перемещенных лиц. Им также нужно было перед каждым голосованием подавать заявление, но хуже всего было то, что люди, которые пострадали из-за войны на Донбассе, были лишены права избирать местную власть в своих новых общинах. С 2015 года внутренне перемещенные лица отстаивали свое право участвовать в выборах. Справедливость восстановил новый избирательный кодекс.

Интересно ЦИК разрешила голосовать избирателям без прописки

Что изменилось? Теперь избиратель может обратиться с заявлением в отдел ведения реестра, предоставить документ на подтверджение и наконец установить свой избирательный адрес там, где он живет.



Изменение избирательного адреса / Фото скриншот с видео