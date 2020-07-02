Мільйони українців не можуть скористатись своїм законним правом проголосувати на виборах. Часто причиною цього є саме місце проживання людей – вони живуть не за тією адресою, яка вказана офіційно.

Про те, наскільки мобільними є українські виборці – читайте в матеріалі "Вибори навиворіт" на 24 каналі.

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Згідно з законом, виборці в Україні мають голосувати там, де вони зареєстровані. Однак річ у тім, що:

понад 3 мільйони українців – не проживають за зареєстрованою адресою;

українців – не проживають за зареєстрованою адресою; 1,5 мільйона – внутрішньо-переміщені;

– внутрішньо-переміщені; 700 тисяч українців – живуть без реєстрації.

Підсумовуючи, проблема проголосувати може бути актуальною для 5,5 мільйонів українців. Ігнорувати таку кількість виборців не можна. Тож держава має придумати спосіб, як забезпечити виборчу мобільність для своїх громадян. Спосіб цей має бути достатньо простим, щоб не відбити бажання йти на вибори, але й достатньо складним, щоб уникнути зловживань.



Понад 5 мільйонів українців мають проблему проголосувати / Фотоскриншот з відео

Історичні відкріпні талони

Апогеєм голосування стали відкріпні талони під час історичної президентської кампанії у 2004 році. Тоді відкріпні стали одним з найбільших порушень, які суттєво вплинули на результати і через масове голосування було проведено повторний 2 тур.

Як це працювало? Відкріпний талон можна було взяти на своїй дільниці і з ним іти голосувати на будь-яку іншу. Зловживаючи такою можливістю, за провладного кандидата Януковича організовували цілі автобуси з виборцями. Вони з пачками фальшивих відкріпних їздили голосувати від дільниці до дільниці.

ЦВК так і не оприлюднила кількості виданих тоді відкріпних посвідчень і кількості виборців, які завдяки посвідченням проголосували. За оцінками експертів, це сотні тисяч громадян. Були дільниці, де за відкріпним голосував кожен третій. Відкріпні талони після цих виборів скасували. Зловживати стало складніше, але спроби ще були.



Відкріпний талон / Державна архівна служба

Тепер для того, аби проголосувати не за місцем проживання є 2 виходи:

змінити місце голосування (на один раз);

змінити виборчу адресу (на довгий термін.

Чим це відрізняється – читайте далі.

Зміна місця голосування

В українців є право на одноразову зміну місця голосування. Однак люди зазвичай чекають останніх днів, аби це зробити, а тоді всі гуртом ідуть у відділи ведення реєстру та "відриваються на повну": черги, крики, багатогодинні очікування.



Черга на зміну місця голосування / Фото Укрінформ

Однак у грудні 2019 року ЦВК заявила, що тепер подавати заяву на зміну місця голосування можна онлайн. Окрім цього, тепер на вибори президента України виборці зможуть змінити місце голосування одразу на 2 тури.

Зміна виборчої адреси

Несправедливо обмеженими донедавна були і виборчі права внутрішньо-переміщених осіб. Їм також потрібно було перед кожним голосуванням подавати заяву, але найгіршим було те, що люди, які постраждали через війну на Донбасі, були позбавлені права обирати місцеву владу у своїх нових громадах. З 2015 року внутрішньо-переміщені особи відстоювали своє право брати участь у виборах. Справедливість відновив новий виборчий кодекс.

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Що змінилось? Тепер виборець може звернутись із заявою у відділ ведення реєстру, надати документ на підтвердження і нарешті встановити свою виборчу адресу там, де він мешкає.



Зміна виборчої адреси / Фото скриншот з відео