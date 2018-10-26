Мобильность, объединенный штаб, бюджет:британский эксперт рассказал о необходимых изменениях ВСУ

Украина, к сожалению, еще теряет бойцов, однако военнослужащие держат линию фронта и даже возвращают территории. Ситуация лучше по сравнению с 2014 годом, однако военная система в Украине с тех пор не очень изменилась.

Об этом рассказал экс-подполковник Вооруженных сил Великобритании, военный эксперт Глен Грант на форуме по безопасности-2018 во Львове.

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Эксперт подчеркнул, что эффективному реформированию Вооруженных сил Украины будут способствовать три важных момента.

Первый – операционная составляющая. Надо иметь мобильные войска. Тогда враг не нападет на нас там, где он хочет. Русские всегда проигрывали в мобильности. Победить их в полномасштабной войне очень трудно,

– подчеркнул Грант.

По его словам, мобильность существенно влияет на другие аспекты. В частности, гибкими должны быть и командиры, которые являются движущей силой армии.

"И здесь надо отметить, что система военного образования в Украине все еще не учит мобильной войне. Эта система до сих пор советская", – сказал эксперт.

Как отмечает Грант, второй важный момент – советская структура Вооруженных сил.

Действующая структура не предназначена для ведения мобильной войны. Не готов к этому и генеральный штаб, где не хватает кадров. Один человек не может контролировать все процессы, и генерал Муженко – не исключение. Нельзя командовать армией с одного телефона,

– считает он.

Эксперт отмечает, что Украине нужен серьезный объединенный штаб, "который работал бы и анализировал ситуацию постоянно".

Третьим важным моментом, по словам экс-подполковника Вооруженных сил Великобритании, является бюджет. Он отмечает, что потраченные на реформы армии деньги не работают должным образом. Речь идет, в частности, о децентрализации бюджета.

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"Надо конкретно общаться с людьми на местах и спрашивать их, что именно нужно. Такое финансирование будет максимально эффективным. И тогда каждая бригада будет иметь должное обеспечение. Если вы не доверяете людям на местах, то что они делают на фронте? Как тогда можно доверить им защиту страны?", – добавил Грант.