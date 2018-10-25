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      "Прижали к земле": военные провели победный бой с оккупантами

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      Возле поселка Золотое Луганской области большая группа врага приблизилась к украинским опорникам, но ее вовремя заметили и завязался бой.

      Пророссийские боевики постоянно пытаются выбить наших военных с занимаемых позиций.

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      Военные рассказывают, что вчера боевики обнаглели и решили пойти в атаку на украинские позиции. В группе было 10 пророссийский наемников, но застать врасплох украинских военных им не удалось. Завязался жесткий бой с оккупантами.

      Мы, конечно, открыли огонь, бой где-то час был, потом затишье, потом они выпустили три красные ракеты и дальше продолжали бой,
      – рассказал военнослужащий ВСУ Роман.

      Красными ракетами диверсанты пытались вызвать поддержку своей артиллерии. Военные прижали к земле пророссийских боевиков, и те пытались убежать.


      Патроны

      Украинские защитники в очередной раз удачно выполнили свою работу, не отдав оккупантам и метра родной земли.

      Автор: Евгений Назаренко
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Вооруженные Силы Украины Операция Объединенных сил
      Источник: 24 канал
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