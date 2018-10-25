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      "Притисли до землі": військові провели переможний бій з окупантами

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      Біля селищя Золоте, що на Луганщині, велика група ворога наблизилася до українських опорників, але її вчасно помітили та зав'язався бій.

      Проросійські бойовики постійно намагаються вибити наших військових із займаних позицій.

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      Військові розповідають, що вчора бойовики знахабніли та вирішили піти в атаку на українські позиції. У групі було 10 проросійський найманців, але застати зненацька українських військових їм не вдалося. Зав'язався жорсткий бій з окупантами.

      Ми, звичайно, відкрили вогонь, бій десь годину був, потім затишшя, потім вони випустили три червоні ракети і далі продовжували бій,
      – розповів військовослужбовець ЗСУ Роман.

      Червоними ракетами диверсанти намагались викликати підтримку своєї артилерії. Військові притисли до землі проросійських бойовиків, і ті намагались втекти.


      Червоні ракети

      Українські захисники вкотре вдало виконали свою роботу, не віддавши окупантам і метра рідної землі.

      Автор: Євген Назаренко
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Збройні Сили України Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 канал
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