"Притисли до землі": військові провели переможний бій з окупантами

Біля селищя Золоте, що на Луганщині, велика група ворога наблизилася до українських опорників, але її вчасно помітили та зав'язався бій.

Проросійські бойовики постійно намагаються вибити наших військових із займаних позицій.

Читайте також: До Миколаєва з передової повернулися бійці з великими втратами: відео

Військові розповідають, що вчора бойовики знахабніли та вирішили піти в атаку на українські позиції. У групі було 10 проросійський найманців, але застати зненацька українських військових їм не вдалося. Зав'язався жорсткий бій з окупантами.

Ми, звичайно, відкрили вогонь, бій десь годину був, потім затишшя, потім вони випустили три червоні ракети і далі продовжували бій,

– розповів військовослужбовець ЗСУ Роман.

Червоними ракетами диверсанти намагались викликати підтримку своєї артилерії. Військові притисли до землі проросійських бойовиків, і ті намагались втекти.



Червоні ракети

Українські захисники вкотре вдало виконали свою роботу, не віддавши окупантам і метра рідної землі.