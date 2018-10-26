Мобільність, об'єднаний штаб, бюджет: британський експерт розповів про необхідні зміни в ЗСУ

Україна, на жаль, ще втрачає бійців, проте військовослужбовці тримають лінію фронту та навіть повертають території. Ситуація є кращою у порівнянні із 2014 роком, однак військова система в України відтоді не дуже змінилась.

Про це розповів екс-підполковник Збройних сил Великої Британії, військовий експерт Глен Грант на Безпековому форумі-2018 у Львові.

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Експерт наголосив, що ефективному реформуванню Збройних сил України сприятимуть три важливі моменти.

Перший – операційна складова. Треба мати мобільні війська. Тоді ворог не нападе на нас там, де він хоче. Росіяни завжди програвали мобільності. Перемогти їх у повномасштабній війні дуже важко,

– наголосив Грант.

За його словами, мобільність суттєво впливає на інші аспекти. Зокрема, гнучкими повинні бути й командири, які є рушійною силою армії.

"І тут треба зазначити, що система військової освіти в Україні все ще не вчить мобільної війни. Ця система й досі радянська", – сказав експерт.

Як зазначає Грант, другий важливий момент – радянська структура Збройних сил.

Чинна структура не призначена для ведення мобільної війни. Не готовий до цього і генеральний штаб, де не вистачає кадрів. Одна людина не може контролювати всі процеси, і генерал Муженко – не виняток. Не можна командувати армією з одного телефону,

– вважає він.

Експерт наголошує, що Україні потрібен серйозний об'єднаний штаб, "який працював би й аналізував ситуацію постійно".

Третім важливим моментом, за словами екс-підполковника Збройних сил Великої Британії, є бюджет. Він зазначає, що витрачені на реформи армії гроші не працюють належним чином. Йдеться, зокрема, про децентралізацію бюджету.

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"Треба конкретно спілкуватися з людьми на місцях і питати їх, що саме потрібно. Таке фінансування буде максимально ефективним. І тоді кожна бригада матиме належне забезпечення. Якщо ви не довіряєте людям на місцях, то що вони роблять на фронті? Як тоді можна довірити їм захист країни?", – додав Грант.