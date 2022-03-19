Впрочем, сейчас они возобновляют работу. Об этом сообщил Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций при Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины.
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Мобильные операторы восстанавливают покрытие мобильной связи в Украине
В частности, Киевстар, Vodafone и Lifecell принимают меры по восстановлению связи и доступа к интернету для украинцев.
Так, стабильно работают сети в:
- Киеве
- Херсоне
- Харькове
- Николаевской области
- Сумской области
- Киевской области (за исключением Бучи, Ирпеня, Ворзеля и Гостомеля).
Без связи остаются города Изюм (Харьковская область) и Мариуполь (Донецкая область). В то же время в Харьковской области настроен бесперебойный доступ абонентов к линии 102.
Также в течение суток операторы восстановили покрытие в Новой Каховке (Херсонская область) и Прилуках (Черниговская область).
Кроме того, специалистами Укртелекома восстановлен доступ к интернету в:
- Запорожье и области
- Геническе
- Каланчаке
- Скадовске
- Аскании-Новой
- пгт Чаплинка, Ивановка и Нижние Серогозы Херсонской области.
В настоящее время аварийно-восстановительные рабочие бригады АО "Укртелеком" работают над восстановлением сетей в Фастове, Белой Церкви, Обухове, Броварах, Борисполе.
При этом услуги телефонии и интернет-доступа пока не предоставляются в Черниговской и Луганской областях, а остальные – доступны.