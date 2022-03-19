Впрочем, сейчас они возобновляют работу. Об этом сообщил Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций при Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины.

Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий

Мобильные операторы восстанавливают покрытие мобильной связи в Украине

В частности, Киевстар, Vodafone и Lifecell принимают меры по восстановлению связи и доступа к интернету для украинцев.

Так, стабильно работают сети в:

Киеве

Херсоне

Харькове

Николаевской области

Сумской области

Киевской области (за исключением Бучи, Ирпеня, Ворзеля и Гостомеля).

Без связи остаются города Изюм (Харьковская область) и Мариуполь (Донецкая область). В то же время в Харьковской области настроен бесперебойный доступ абонентов к линии 102.

Также в течение суток операторы восстановили покрытие в Новой Каховке (Херсонская область) и Прилуках (Черниговская область).

Кроме того, специалистами Укртелекома восстановлен доступ к интернету в:

Запорожье и области

Геническе

Каланчаке

Скадовске

Аскании-Новой

пгт Чаплинка, Ивановка и Нижние Серогозы Херсонской области.

В настоящее время аварийно-восстановительные рабочие бригады АО "Укртелеком" работают над восстановлением сетей в Фастове, Белой Церкви, Обухове, Броварах, Борисполе.

При этом услуги телефонии и интернет-доступа пока не предоставляются в Черниговской и Луганской областях, а остальные – доступны.