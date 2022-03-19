Втім, зараз вони відновлюють роботу. Про це повідомив Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій при Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України.

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Мобільні оператори відновлюють покриття мобільного зв'язку в Україні

Зокрема, Київстар, Vodafone та Lifecell вживають заходів із відновлення зв'язку та доступу до інтернету для українців.

Так, стабільно працюють мережі у:

Києві

Херсоні

Харкові

Миколаївській області

Сумській області

Київській області (за винятком Бучі, Ірпеня, Ворзеля та Гостомеля).

Без зв'язку наразі залишаються міста Ізюм (Харківська область) та Маріуполь (Донецька область). Водночас у Харківській області налаштовано безперебійний доступ абонентів до лінії 102.

Також протягом доби оператори відновили покриття у Новій Каховці (Херсонська область) та Прилуках (Чернігівська область).

Крім того, фахівцями Укртелекому відновлено доступ до інтернету в:

Запоріжжі та області

Генічеську

Каланчаку

Скадовську

Асканії-Новій

смт Чаплинка, Іванівка та Нижні Сірогози Херсонської області.

Наразі аварійно-відновлювальні робочі бригади АТ "Укртелеком" працюють над відновленням мереж у Фастові, Білій Церкві, Обухові, Броварах, Борисполі.

При цьому послуги телефонії та інтернет-доступу поки не надаються у Чернігівській та Луганській областях, у решті – доступні.