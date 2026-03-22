Почтовые голуби пойдут в ход: в Санкт-Петербурге полностью исчез мобильный интернет

В российском Санкт-Петербурге похоже полностью "перерезали" мобильный интернет. Всплеск жалоб на его работу зафиксировали днем 22 марта.

Об этом пишет российское издание "Фонтанка".

Что происходит с интернетом в России?

Интернета нет в разных районах города.

В Московском районе (один из 18 районов Санкт-Петербурга – 24 Канал) нет мобильного интернета, работает только белый список,

– заявил один россиянин.

Справочно. Белый список – перечень ограниченного количества разрешенных сайтов и сервисов, которые остаются доступными, когда все заблокировано. Как правило, это государственные порталы, банковские приложения и тому подобное.

С подобным россияне часто сталкиваются во время атак, но сейчас ни власти города, ни губернатор области ни о чем подобном не сообщали.

В то же время россияне успокаивают себя тем, что аэропорт Пскова сейчас не работает "для безопасности полетов".

В Санкт-Петербурге исчез мобильный интернет

Россиянам советуют узнать заранее, где есть общественный Wi-Fi, прочитать инструкции, как взять в аренду электросамокат или автомобиль, оплатить парковку без интернета, а еще подготовить развлекательный контент – скачать музыку, подкасты или фильмы.

Напомним, что российские власти тестируют механизмы ограничения Интернета. Она объясняет это "соображениями безопасности". В Кремле даже перешли на стационарные телефоны из-за ухудшения связи.

Что еще известно об этой ситуации?