Модель рынка газа в Украине похожа на российскую, – гендиректор РГК

Украине внедряется советская вертикальная модель рынка газа, противоречащая требованиям Третьего энергопакета ЕС.

Об этом заявил генеральный директор компании РГК Алексей Тютюнник в интервью Экономической правде.

"Есть две модели. Первая – европейская, которая строится с учетом требований Третьего энергопакета ЕС. Она начала внедряться в Украине с 2015 года. И к началу 2022 года был создан фундамент для интеграции газовой отрасли Украины в европейское пространство. В этой модели каждый участник рынка является независимым игроком и всем им просто развивать перспективные и инновационные проекты, например биометановый проект или LNG-терминал как самостоятельные инновационные звенья на рынке природного газа в Европе. В рамках европейской модели нет единой вертикали и все игроки работают в рыночных условиях. Второй вариант – нерыночный. Его суть состоит в том, что есть абсолютная вертикаль власти в отрасли. И все по команде выполняют указания от одного человека или группы людей. Именно этот вариант сейчас реализуется в Украине. Считаю его коррупционным и тупиковым", – отметил Алексей Тютюнник.

Гендиректор РГК отметил, что внедрение советской модели рынка газа усложнит европейскую интеграцию Украины.

"Эта модель не соответствует европейским директивам и законам, но очень похожа на существующую в россии. Говоря просто: в россии нет рынка газа, а в Европе есть. Советскую монополию невозможно интегрировать в европейское пространство", – считает Алексей Тютюнник.

В мае 2022 года в рамках расследования дела ГБР были арестованы акции 26 газораспределительных компаний. Среди них были все операторы ГРМ, работающие под брендом РГК. С начала 2023 года "Нафтогаз" сменил представителей акционеров и состав правления в четырех газораспределительных компаниях.