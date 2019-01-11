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      Модель монетизации субсидий не соответствует закону, – Нафтогаз

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      Модель монетизации субсидий не соответствует действующему законодательству
      Модель монетизации субсидий не соответствует действующему законодательству / Фото из открытых источников

      В Модели монетизации субсидий определили несколько неточностей. В частности, средства будут получать не непосредственно люди, а газсбыты, теплоэнерго, облэнерго и водоканалы.

      Об этом сообщил заместитель начальника департамента энергоэффективности Нафтогаза Сергей Хабатюк на своей странице Facebook.

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      "Законом о жилищно-коммунальных услугах определено, что "предусмотренные законодательством льготы и субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг выплачиваются потребителю в денежной форме в порядке, установленном Кабинетом министров Украины". И это должно произойти с 1 января этого года", — сообщил Хабатюк.

      Чиновник добавляет, что модель монетизации субсидий, которую утвердило правительство, не предусматривает выдачи средств на руки потребителям. Однако в законе четко прописано, что получателем льгот и субсидий является потребитель.

      Но чиновники решили, что закон можно не выполнять, или выполнять лишь частично. В этом году 55 миллиардов гривен предусмотрено выплатить напрямую исполнителям услуг, а не людям, а 35 миллиардов гривен не в денежной форме, а путем квазиденежных расчетов, – подытожил Хабатюк.

      В то же время Министерство социальной политики предостерегает, что монетизация субсидий может привести к гиперинфляции. В Украине субсидию получает почти половина украинских семей. Если сразу раздать такому количеству людей деньги на руки, есть риск гиперинфляции и кризиса коммунальных неплатежей.

       

      Теги: Новости Украины Деньги Субсидии Газ Министерство социальной политики Нафтогаз Энергетика Коммунальные услуги
      Источник: 24 Канал
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