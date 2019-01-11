Модель монетизації субсидій не відповідає закону, – Нафтогаз

У Моделі монетизації субсидій визначили кілька неточностей. Зокрема, кошти будуть отримувати не безпосередньо люди, а газзбути, теплоенерго, обленерго та водоканали.

Про це повідомив заступник начальника департаменту енергоефективності Нафтогазу Сергій Хабатюкна своїй сторінці Facebook.

Читайте також: Монетизація субсидій: що це таке та як оформити документи

"Законом про житлово-комунальні послуги визначено, що "передбачені законодавством пільги та субсидії на оплату житлово-комунальних послуг виплачуються споживачу в грошовій формі у порядку, встановленому Кабінетом міністрів України". І це має відбутися з 1 січня цього року", — повідомив Хабатюк.

Посадовець додає, що модель монетизації субсидій, яку затвердив уряд, не передбачає видачі коштів на руки споживачам. Однак у законі чітко прописано, що отримувачем пільг та субсидій є споживач.

Але урядовці вирішили, що закон можна не виконувати, або виконувати лише частково. Цього року 55 мільярдів гривень передбачено виплатити напряму виконавцям послуг, а не людям, а 35 мільярдів гривень не в грошовій формі, а шляхом квазігрошових розрахунків, – підсумував Хабатюк.

Водночас Міністерство соціальної політики застерігає, що монетизація субсидій може призвести до гіперінфляції. В Україні субсидію отримує майже половина українських сімей. Якщо одразу роздати такій кількості людей гроші на руки, є ризик гіперінфляції та кризи комунальних неплатежів.