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Модель Винни Харлоу остановила гонки "Формулы-1": детали курьеза

82 Читати новину українською
Винни Харлоу остановила гонки "Формулы-1"
Винни Харлоу остановила гонки "Формулы-1" / Соцсети

В канадском Монреале состоялось гран-при "Формулы-1". Однако мероприятие закончилось раньше времени: модель Винни Харлоу, которая должна была показать завершение гонок, преждевременно помахала клетчатым флагом.

Модель Винни Харлоу, которая имеет нарушение кожной пигментации, является одной из самых популярных манекенщиц мира. Звезда получила немалую славу, снявшись для популярных глянцев и известных брендов, поэтому стала приглашенной гостьей на гонках "Формулы-1" в канадском Монреале. И, наверное, пожалела об этом.

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Знаменитость создала курьезную ситуацию, которая надолго запомнится поклонникам автогонок. Винни Харлоу, которая должна была известить о завершении гонки, сделала это на 69-м круге, а не на 70-м.

 

На своих страницах в соцсетях девушка сразу же взялась объяснять ситуацию разгневанным сторонникам "Формулы-1", которые уже успели ее назвать "самым большим неудачником". Винни Харлоу заверила, что не виновна в курьезной выходке, она просто сделала то, что сказал ей один из работников гонки.

Это не я. Помощник зарано сообщил, чтобы я помахала флагом. Но я очень рада, что никто не пострадал из-за этого!
– призналась Винни Харлоу.

 

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По крайней мере для одного спортсмена такая выходка модели была неприятной. Даниэль Риккардо, который вырвался вперед на 69 круге, из-за ошибки Винни Харлоу  аннулировали  итоговые показатели. Поэтому вместо третьего призового места он опустился на одну ступень, оказавшись в пятерке лучших.

 

В сети уже насмехаются над выходкой Винни Харлоу, разместив забавную картинку к комментарию модели. "Я не имею никакого представления, что делаю", – написали авторы в смешном меме.

Теги: LifeStyle Мода Канада Формула-1 Курьезные новости
Источник: 24 Канал
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