Генерал-лейтенант, военный эксперт и основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко рассказал 24 Каналу, что в Вооруженных Силах Украины уже был определенный опыт в создании корпусной системы. Для того, чтобы усовершенствовать это, необходимо обеспечение техническими средствами и подготовленные штабы.
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Корпусная система в ВСУ
Игорь Романенко отметил, если правильно подойти к внедрению корпусной системы в ВСУ, то удастся удачно управлять необходимым количеством бригад, которые туда будут входить.
Важно! Председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко ранее отмечал, что корпус – это автономная боевая единица, которая включает различные виды войск и собственную систему управления. По его мнению, такая структура в перспективе сделает армию более эффективной.
Модернизация войска направлена на то, чтобы эффективно выполнять боевые задачи. Генерал-лейтенант считает, если правильно сформировать корпус и подготовить штабы, то потенциал будет лучше чем у дивизии.
Сейчас планируют переформатировать Третью отдельную штурмовую бригаду и "Азов". Из всех ВСУ только две. Все потому, что возможностей на большее нет. Всех надо укомплектовать, чтобы все количество военных было обеспечено соответствующими средствами управления и связи,
– сказал он.
Романенко подчеркнул, что очень важно, чтобы командование таких корпусов имело достаточно опыта для управления большим количеством людей и мощные штабы.
Кроме того, на это нужно определенное время, чтобы сладить новый коллектив с подчиненными.
Только после того сформированные корпуса можно будет эффективно применять (на поле боя – 24 Канал). Если сделать по-другому, то цель не будет достигнута,
– добавил генерал-лейтенант.